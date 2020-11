Graverboligmøde

Koder og hemmelige symboler

Torsdag den 26. november kl. 10 afholdes der graverboligmøde i Store Magleby Kirke.

Gæsten denne gang er præst og kunsthistoriker Anne-Mette Gravgaard, som ved hjælp fra billeder vil give foredrag om kirkernes koder og symboler.

Hvorfor er der skibe kirkerne? Hvorfor ser korset forskelligt ud – af og til er det en lidende Kristus med tornekrans, af og til er det en Kristus med åbne vidtskuende øjne og kongekrone, og andre gange er der kun et nøgent kors? Hvorfor er der ofte afbildet et lam på alteret? Og hvad er et symbol egentligt? Det er bare nogle af de mange spørgsmål, foredragsholderen forestiller sig, man måske stille sig selv, når man besøger en dansk kirke – hvad enten den stammer fra middelalderen eller fra denne tid, og hvad enten den er en domkirke eller en landsbykirke.

Det hele drejer sig om symboler – om hemmelige koder, der skal afkodes af beskueren, som i kirken oprindeligt var den kristne menighed, men som i dag ofte også er kirketuristen eller den uforberedte menigmand, der bivåner en kirkelig handling.

Anne-Mette Gravgaard vil i løbet af billedforedraget forsøge at give tilhørerne nogle af de teologiske og kunsthistoriske forudsætninger, som kan åbne døren til kirkernes symbol- og motivverden.