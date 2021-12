Guldfeber gennem tiderne

Torsdag den 2. december kl. 19 holder geolog Peter Appel foredraget Guldjagten i Grønland og i fjerne lande på Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18.

Peter Appel arbejdede i sine unge år i Grønland med udvindingen af guld og andre mineraler. I de seneste mange år har han udviklet og arbejdet med projekter, der har til formål at instruere guldgravere i fjerne lande – Bolivia, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Etiopien, Indonesien, Mali, Mongoliet, Mozambique, Nigeria, Filippinerne, Senegal, Sudan, Tanzania, Uganda og Zambia – i at udvinde guld uden brug af kviksølv, og han er således med til at bekæmpe en miljø- og helbredskatastrofe af globalt omfang.

Lige siden de første mennesker dukkede op og fandt små guldkorn i floderne, har de været fascinerede af metallet. Det var ikke kun små guldkorn, man kunne finde. I Australien er der fundet, hvad man kalder nuggets af rent guld med en vægt på over 100 kg.

Menneskene blev hurtigt fascinerede af det gule metal og var endda klar til at begå forbrydelser for at få fat i det. Denne fascination findes stadig, og der er stadig folk, der med store anstrengelser forsøger at udvinde guld eller endog at tilrane sig andres.

I den græske mytologi optræder helten Jason med det gyldne skind. Gennem tiderne undrede sig over, hvad det gyldne skind symboliserede. Det viste sig dog, at der slet ikke var tale om mystik. Det gyldne skind var faktisk bare fuld af små guldkorn.

Foredraget er arrangeret af Danmarks Lodsmuseumsforening.

Gratis adgang – husk gyldigt coronapas.