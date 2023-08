Havnefest er store smil og hårdt arbejde

Af Rasmus Mark Pedersen

Dragør Havnefest har i sin nuværende form været en del af Dragørs kulturelle liv de sidste 10 år. Og selvom det i år er »business as usual« for arrangør Philip Helgstrand, så er der alligevel masser at glæde sig til.

Dejligt, at der sker noget

Som Dragør-borger er Philip Helgstrand noget særligt. Tredje generation på strandhotellet og en integreret del af byens liv.

I de sidste 10 år har han også været den entusiastiske ildsjæl, der har viet en del af sit liv til at arrangere Dragør Havnefest.

»Jeg godt kan lide byen, og jeg synes det er dejligt, der sker noget,« siger han om sin motivation for at arrangere havnefesten år efter år.

Philip Helgstrand har mange hatte på under havnefesten. Arkivfoto: TorbenStender.

For de faste gæster vil dette års program nok ikke lyde som den store overraskelse, for Philip Helgstrand indrømmer da gerne, at han satser på de sikre kort. Det er nemlig det, der skaber succesen, fordi så får folk det, de forventer.

»Det er tit de samme, der kommer år efter år. Selvfølgelig er der også nogle nye, men der er mange, der har det som tradition at komme her,« fortæller arrangøren.

Gratis fest

Tilbage i 90’erne startede arrangementet som Dragør Visefest. Dengang var alle sejl sat til med mange koncerter og dyr entré. Det blev en dundrende fiasko. Men ud af asken er havnefesten vokset efter et par svinkeærinder og år uden fest.

En lærdom er i hvert fald lærdom blevet givet videre fra den gang: Man skal ikke tage entré, hvis man vil have en stor fest i Dragør. Derfor kan man bare komme forbi og hygge det, som Philip Helgstrand udtrykker det.

I tiden op til den store weekend er det ikke fordi arrangøren bare emmer af overskud. Det er hårdt arbejde at få sådan et arrangement på benene. Og da havnefesten ikke har en større organisation eller forening bag sig, så falder det hele tilbage på Philip Helgstrand.

Men han gør det, fordi det er en investering i byen. For hvis ikke vi har havnefesten og de andre sommerarrangementer, der skaber lidt liv, så vil Dragør ikke ligne sig selv:

»Så kan vi jo lige så godt lukke alle sammen og flytte til Jylland. Det er jo nødt til at ske noget – ellers er det lige meget,« bemærker han.

Glade mennesker

Pengene fra ølsalg og det andet rundt om går til musikken, og så er meningen jo også at få skabt noget omsætning rundt om på byens restauranter og caféer.

Netop det liv man kan opleve i byen på en skøn sommeraften er grunden til at det stadig giver mening at lave for Philip Helgstrand. Og de smil han ser på havnefestens gæster kan gøre, at man glemmer det alt det hårde arbejde, der ledte op til.

Han har et særligt minde fra festen sidste år, som virkelig er et vidnesbyrd om festivalens evne til at bringe folk sammen og skabe gode oplevelser.

»Det var nok den aften, hvor der har været flest mennesker på havnen i løbet af de 10 år,« forklarer Philip Helgstrand. Vejret viste sig fra sin bedste side – men stemningen var også noget særligt:

»Der er noget magisk ved at se Dragør Havn fyldt med glade mennesker, der nyder musikken, maden og hinandens selskab.«

Bred vifte af genrer

I dag er festen, der løber over tre dage fra fredag til søndag, en vigtig del af Drag-ørs kulturelle kalender. I år vil programmet blandt andet indeholde musik, tivoli, ølboder, foodtrucks og en biludstilling.

Alle dage er der tændt for forstærkerne på musikscenen, og programmet indeholder en bred vifte af genrer og tidsepoker. Fra lokale kunstnere over coverbands til store navne. Det bliver både musik til hofter og hørelse, når kunstnerne ruller sig ud.

Philip Helgstrand selv er dog ikke i tvivl om, hvilken koncert han glæder sig mest til – nemlig den fuldvoksne Amagerdreng Chief 1.

Han begyndte musikkarrieren i Danmarks første rapgruppe Rockers By Choice, der er kendt for numre som Engel, Opråb! Til det danske folk og Amar er #1. Siden har han været verdenskendt producer og hjulpet alle fra Michael Learns to Rock og Kim Larsen til Basim og Outlandish med deres hits.

Det er nu ikke det store bagkatalog, der er grunden til, at Philip Helgstrand glæder sig til den koncert. Det er mere fordi det var så fedt sidst: »Jeg har hørt ham i Drag-ør en gang før, og det var en mega fed koncert,« forklarer han.

Chief 1 er helt uundgåeligt forbundet til Amager med en opvækst i almene boliger i Tårnby, og hans seneste single Døgnkiosken namedropper også den ene Amager-lokation efter den anden.

Så Philip Helgstrand håber på en hjemmebanesejr, når Chief 1 indtager primetime lørdag kl. 20.

Men det er ikke kun musikken, der trækker folk til Dragør Havnefest. På lørdag og søndag vil der også være en biludstilling på parkeringspladserne op til havnepladsen. Selvom vi ikke er ude i veteranbiler, så lover Philip Helgstrand alligevel, at det bliver interessant at kigge på.

Og vil man mere end kigge, så kan man få en tur i karrusel eller rutsjebane, når Skandinavisk Tivoli Park kommer forbi med sine kørende forlystelser.

Til sidst bemærker Philip Helgstrand, at Havnefesten ikke ville blive til noget uden de mange, lokale sponsorer.

Han håber, at der igen i år er mange, der kommer ned på havnen, for der er lagt an til, at både børn og voksne kan få nogle sjove dage.