Lokalhistorisk tema – historien bag:

Stettinstræde

Stettinstræde hed tidligere Løvstræde.

Det højtliggende areal nord for Stettinstræde 6 kaldes Stakhaven. Det har tidligere tilhørt de to gårde i byen – Kongevejsgården og Dragør-gård – men ellers har det i flere hundrede år henligget ubebygget.

Nationalmuseet foretog i 1973–1975 sammen med daværende lokalarkivar Svend Jans en udgravning. De fandt fem byggeperioder dækkende tiden fra ca. 1350 til ca. 1620. Man fandt her blandt andet resterne af tre huse beliggende med gavlenderne ud til et brolagt stræde, som kan være identisk med det »Nyenstræde«, som blev omtalt i 1561, hvor Frederik II forærede slots-foged Christoffer Mogensen tre byggegrunde der.

Det ene af de udgravede huse har været et stort, anseligt bindingsværkshus med kælder og fornemt udstyret med bemalede vægge, dekorerede vinduesglas og kakkelovn med glaserede kakler.

Bebyggelsen i Stettinstræde er gammel. De fleste huse har rod langt ned i 1600-tallet – dog ikke Stettinstræde 5 og 7. Måske kan det tænkes, at her på dette areal tidligere har været holde- eller vendeplads for de to gårdes arbejdskørsel til og fra Stakhaven. Det er jo ikke for ingenting, at området har dette navn.