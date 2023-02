Historietime

En flok meget interesserede »elever« mødte tirsdag den 7. februar op til historietimen på Historisk Arkiv Dragør.

Temaet for dagens lektion var dampskibsforbindelserne til Dragør gennem tiden, og historisk arkivs stab havde derfor været i arkivets samlinger for at finde gamle plakater og sejlplaner frem fra færgen, der gik mellem Dragør og Limhamn i 1930’erne.

Og også en af de fremmødte deltagere havde medbragt et foto af et maleri, der viser et af dampskibene sejle ud for havnen i Dragør i 1892. Til sidst i lektionen blev der delt gode historier fra tiden med sverigesfærgerne, som mange af de tilstedeværende stadig kunne huske.

Turistbyen

I historietimen, der finder sted den første tirsdag i måneden, har man for de kommende måneder valgt at koncentrere sig om temaet »Dragør som turistby«.

I den næste lektion, tirsdag den 7. marts, vil der blive fortalt om dengang, københavnerne »lå på landet«.