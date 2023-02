Historietimen tilbage

Meningen var dog ikke at give Dragørs borgere bedre transportmuligheder, men derimod at lokke turisterne herud. Ruten blev da også drevet af ejeren af Dragør Strandhotel, som fik nye kunder med skibet, der nærmest lagde til uden for hans dør.

En avis skrev om sejladsen:

»Turen langs Amagers kyst er ganske frisk, uden dog i nogen fremragende grad af være køn eller tiltrækkende, med udsigt over vand, vand og atter vand på den ene side, og Amagers grønne, pandekageflade kyst på den anden. Efter halvanden times sejlads lægger man ind i den ganske lille, fattige havn ved Dragør og befinder sig på én gang, som var man tyve mile og ikke halvanden fra landets hovedstad.«

Dampskibet sejlede kun i sommersæsonen, som dog strakte sig til slutningen af oktober.

Flere rederier og forskellige skibe sejlede på ruten til Dragør, som åbenbart godt kunne klare sig i konkurrencen, selv om Amagerbanen fra 1907 gjorde turen hurtigere.

Endnu i årene efter 2. verdenskrig sejlede dampskibene til Dragør om sommeren, men med tiden blev konkurrencen fra biler og rutebiler for stor.