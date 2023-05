Historisk byvandring

Ikke mindre end 97 deltagere havde i søndags, den 7. maj, valgt at benytte sig af Dragør Lokalhistoriske Forenings tilbud om at bruge søndag eftermiddag på en byvandring på Dragør Nordstrand.

Efter en fin velkomst i »Villa Fyrbakkens« have var det dagens guide, Dines Bogø, der tog over. Han fortalte om Villa Fyrbakken, der blev opført af Charles Hansen i 1901. Direktør Knud Sadolin købte den store ejendom i 1917, og den var i denne familiens eje, indtil enken solgte ejendommen i 1961.

Deltagerne hørte desuden om nabogrundene, Grushullerne og lidt om de mange familiemedlemmer, der boede hos Sadolin.

Nabovejen Nordvænget, som ifølge Dines Bogø er Dragørs mest mærkelige vej, fik også et par ord med på ruten rundt i kvarteret. Nordvænget har nemlig en blanding af både lige og ulige husnumre på samme side af vejen.

Der blev budt velkommen i haven til »Villa Strandvang« der er opført i 1897. Her var der et særligt fokus på to af de mest kendte tidligere ejere: