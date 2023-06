Historisk foredrag

Efter filmen blev der fortalt om livet i Dragør fra 1945 til 1958. Pensioneret havnefoged Bent Kofoed-Hansen havde for at underbygge sin fortælling komponeret et diasshow, hvor man blev bragt tilbage til dengang, hvor der var flere markante borgere i byen.

Der blev desuden også fortalt om de mange forretninger, om børn, der legede på havnen, på pladserne og i anlæggene, havnefester, film i Dragør, Amagerbanen, festspillet i Blushøj-anlægget, jolleudlejning og om byens skibsredere. Alt krydret med små lune bemærkninger.

Det var femte gang, at Bent Kofoed-Hansen fortalte i foreningen, og alligevel var forventningerne fra de 112 fremmødte helt i top.

Næste arrangement

Dragør Historisk Forening holder sommerferie og næste arrangement er derfor først tirsdag den 15. august, hvor den med Helle Bjorholm som guide står på byvandring i den gamle by (kun for medlemmer – tilmelding nødvendig).