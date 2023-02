Hjælp Lions Dragør med at støtte

Søndag den 19. februar slår Lions Dragør et slag for hjælp til jordskælvsofre i Tyrkiet og Syrien, mens der på Blushøj sælges punch og andre drikkevarer under Dragør Fastelavnsforenings tøndeslagning på Engvej. Overskuddet fra salget går nemlig til hjælp til de mange offre gennem Lions Danmarks Katastrofehjælp.

Allerede på katastrofens første dag stod Lions Danmark klar til at hjælpe med 200.000 kr. – penge, der er gået til telte, medicin, vand og mad til det jordskælvsramte område i Syrien og Tyrkiet. Hjælpearbejdet sker gennem UNICEF, som er til stede i begge lande.