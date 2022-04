Nye toner til hjerterumsandagten

På søndag, den 1. maj, kl. 16 afholdes der for sidste gang dette forår Hjerterumsandagt i Store Magleby Kirke.

»Det er en stor glæde, at så mange har fundet frem til det smukke kirkerum søndag eftermiddag, hvor kongstanken er at skabe et fællesskab med plads til stilhed og refleksion over livet, ord til eftertanke – og ikke mindst lytte til smukke stille toner,« lyder det fra sognepræst Gitte Turin, der har fået ny medspiller til arrangementerne.

Tonerne i kirkerummet under andagterne ændres nu fra fløjtemusik til klavermusik. Det er sanger, forfatter og musiker Majbritte Ulrikkeholm, der vil bistå Gitte Turin og slå de nye toner an.

Efter et stort skift i livet flyttede Majbritte Ulrikkeholm til Sydsjælland, hvor stilheden og stjernehimlen inspirerede hende til at indspille et improviseret flygelalbum med titlen Embraced by Stars – piano for inner peace.

»Den store stilhed inspirerede mig til at lytte til rummet mellem tonerne. Stjernehimlen inspirerede mig til at lade mig falde blødt og mærke, at jeg blev holdt af den større hånd. Det er ikke længere tonerne, der er det væsentlige for mig. Det er rummet – mellem tonerne, mellem tankerne, mellem alting. Det rum er blevet en portal for mig – ind til det allerstørste, som mærkes, når vi tillader stilheden,« siger Majbritte Ulrikkeholm, der fortæller, at hun ikke på forhånd ved, hvilke toner, hun vil spille ved hjerterums-andagten.

»De vil få lov at opstå. I rummet ud af stilheden,« slutter Majbritte Ulrikkeholm.

Hjerterumsandagten vender tilbage i sensommeren.

Gratis adgang.