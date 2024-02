Højskoleformiddag

Aktuelt diskussionsoplæg om ytringsfrihed

Under højskoleformiddagen i Dragør Kirke torsdag den 8. februar, kl. 10, vil der via samtale med udgangspunkt i frihed og grænser med dagens gæst, Ingrid Ank, blive gået tæt på den seneste tids diskussion om koranafbrænding og ytringsfrihed.

Offentlighed betyder åbenhed – og en fælles offentlighed i et frit demokrati må derfor nødvendigvis rumme mere, end hvad den enkelte kan lide at læse, høre eller se. Hvordan forpligter man sig på en fælles åben offentlighed, når samfundet også består af gale, dumme og farlige mennesker, og hvordan taler man om de grænser for friheden, der er nødt til at være der, uden at det bliver en samtale om, det den enkelte føler sig stødt over?

Med udgangspunkt i disse spørgsmål vil leder af Grundtvig-Akademiet og formand for foreningen Åndsfrihed Ingrid Ank lægge op diskussion om ytringsfrihed.

Gratis adgang. Se også annoncen på side 6.