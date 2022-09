Højskoleformiddag

Dragør Kirkes arrangement Højskoleformiddag torsdag den 22. september flytter fra de vanlige omgivelser i kirkens sognegård til Dragør Museum, hvor museumsleder Søren Mentz vil fortælle om totalrenoveringen af museet og om nyopsætningen af samlingerne, som blev gennemført for nylig. Herforuden har museet udviklet nye digitale formidlingsformer og har også præsentation af helt nye fortællinger.

Deltagerne denne formiddag kommer blandt andet til at høre om byggetraditioner, sejlskibsæraen, landliggerne, væverne og blegerne – og hertil også om museets nyorganiserede malerisal, der rummer massevis af spændende fortællinger.

Måske har man allerede besøgt Dragør Museum, men på her under højskoleformiddagen får man mulighed for at få nye vinkler på museet og stille spørgsmål til Søren Mentz – og måske endda selv at bidrage med nye idéer og viden.

Ved ønsket om deltagelse – mød da blot op på pladsen foran Dragør Museum og Dragør Besøgscenter i Havnepakhuset kl. 10 på torsdag i næste uge.

Gratis adgang.