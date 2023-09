Høstgudstjeneste og museumsbesøg

Høstfest på Amagermuseet

Efter høstgudstjenesten i Store Magleby Kirke gik de kirkegængerne, der var iklædte amagerdragter, til museet, hvor de efter en frokost viste deres dragter frem for derved at formidle fortiden til dagens gæster.

I år indgik høstfesten i Golden Days Festivalen, og det gjorde det muligt at slå et slag for den udskældte egnsret »posegrød«.

I forskellige DR-programmer har de madglade Brdr. Price nemlig hævdet, at posegrød er den værste egnsret, de har lavet. Dette udsagn blev Jens Breinholt Schou sat til at gøre til skamme. Dygtigt og flittigt kogte han grød og uddelte smagsprøver til museets gæster. Og ifølge museets uvidenskabelige statistik mente hovedparten af gæsterne, at den variant af posegrød, som Jens præsenterede, smagte rigtigt godt.

»Man skal åbenbart være fra Amager for at kunne lave posegrød. Nu håber vi bare, at Brdr. Price lægger vejen forbi Amagermuseet og smager,« siger museumsleder Søren Mentz med et glimt i øjet.

Ud over smagsprøverne på posegrød var der folkedans i sommerkøkkenet og flotte dahliaopsatser i stuerne på den gamle museumsgård.