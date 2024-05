Herlig og effektiv indledning på revyen. Foto: Jimmi Rosenkilde.

Humor i højt tempo

Årets udgave af Amager Revyen blev i sidste uge skudt i gang på Teater Play

Af Henrik Askø Stark

En stopfyldt sal med et forventningsfyldt publikum sad torsdag den 25. april klar til at overvære premieren på årets udgave af Amager Revyen i det lille, intime og særdeles hyggelige Teater Play på Strandlodsvej.

Årets forestilling bærer titlen »Alle før en«, og den røde tråd igennem de to timers tour de force ud i satire og komik er et blik på den tid, vi lever i med fokus på fællesskabet – og navnlig de udfordringer, fællesskabet oplever.

De fem skuespillere, der alle er gengangere fra sidste sæson – og kapelmester Morten Østergaard – leverer en forrygende og særdeles underholdende indsats, hvor de hen over mere end tyve numre med skarpe og humoristiske tekster spidder både høj og lav. Publikum får både rendyrket komik og stof til eftertanke i en velsammensat forestilling, hvor instruktøren Mikkel Reenberg har formået at udnytte den intime stemning og scenens udformning til det optimale.

Det er tydeligt at mærke, at skuespillerne stoler på og kan lide hinanden. Deres samarbejde på scenen fungerer fremragende i de hurtigt skiftende numre, og de udstråler således selv via deres optræden og fremføren det fællesskab, som de med forestillingen hylder. Det skaber en let og positiv stemning, som underbygges af de herlige tekster.

Det hele afvikles i et højt tempo, og de fem skuespillere får talt og sunget sig igennem utallige spidsfindigheder. Man kunne som premierepublikum i den grad nyde, at ensemblets mange og lange forberedelser frem til premieren har båret frugt. Det hele sad lige i skabet, både hvad angår timing og de oratoriske udtryk. De enkelte numre og deres indhold skal forblive en hemmelighed her, men – et særligt anerkendende »Wow!« skal lyde fra undertegnede over udførelsen af nummeret »Ole Sprogøre«, hvor man oplever ordorkanen Mille Berg for fuld udblæsning.

De fem skuespillere – Frida Sigurth, Andreas Forné, Dorte Munksgaard, Anders Anderskov og Mille Berg – skifter undervejs i forestillingen glidende ham og roller, og alle kommer til deres ret hen over aftenen. Fra revyens side var det i forvejen fortalt, at årets forestilling ikke ville blive et udstyrsstykke med masser af kostumer og rekvisitter – men som publikum var der bestemt ikke noget, der manglede. Tværtimod fungerede det ret så perfekt – stemningen på scenen passede hele tiden til de numre, der blev opført. Og sjældent ramte den del mere plet end i nummeret »Barbies Otium«, som i øvrigt er et af de indslag, der trækker lokale tråde til øen.

Det er femte sæson i træk, at Teater Play lægger scene til Amager Revyen – men det bliver også den sidste, for i den kommende sæson flytter revyen til større lokaler, da den simpelthen er »vokset fra« de intime forhold på Strandlodsvej, hvor der maksimalt kan være 92 gæster til en forestilling.

Derfor er det i år sidste gang, man kan nyde det underholdende revy-hold på den lille intime scene, hvor man føler sig helt tæt på skuespillerne, uanset hvor i salen man sidder. Og den oplevelse kan roligt anbefales til alle, der holder af en sjov og underholdende revy. For det får man til fulde med årets udgave af Amager Revyen! De lidt over to timer, revyen varer, flyver simpelthen af sted i det herlige selskab – og fællesskab, som skuespillerne inddrager publikum i.

Amager Revyen spiller frem til og med den 8. juni 2024 på Teater Play, Strandlodsvej 7, København S.

Se mere på amagerrevyen.com

Fotos: Jimmi Rosenkilde og Henrik Askø Stark