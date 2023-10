Hvad sker der?

Der er mange filmoptagelser i gang i Dragør i øjeblikket. Vores fotograf, Torben Stender, lagde vejen forbi Mormorstranden, hvor der mødte ham dette mærkværdige syn.

Hvad der præcis foregår, må man vente med at se. Men det kan dog nævnes, at det ikke er en scene til julekalenderen »Tidsrejsen 2«, der er ved at blive optaget.