Indsamlingsresultat

Søndag den 7. april gik 48 indsamlere på gaden i Dragør for at samle ind til Kræftens Bekæmpelse.

Da foråret samtidigt tog til med grønne blade, der piplede frem på buske og træer, kunne indsamlerne, hvoraf mange af dem var børn, nyde turen rundt på deres ruter ekstra godt.

Der blev i Dragør alene indsamlet i alt 130.392 kr.; 64.022 kr. i kontanter og 66.370 kr. elektronisk, hvilket er en fremgang i forhold til sidste år. Resultatet er dog ikke endeligt for kommunen – det er nemlig fortsat muligt at støtte indsamlingen via Kræftens Bekæmpelses hjemmeside indsamling.dk – se eventuelt hvordan under fanebladet »Sådan kan du støtte«.

Efter indsamlingen var der lidt forplejning til indsamlerene, og indsamlingsleder Benny Brandt-Jensen fortæller, at det her var dejligt at høre, indsamlernes beretninger om gode oplevelser fra turen. Han vil derfor herigennem gerne sende en tak til Dragørs borgere for at have taget vel imod indsamlerne – og samtidig også til indsamlerne for en flot indsats.

Næste års indsamling, der som altid falder på den første søndag i april måned, er søndag den 6. april 2025 – og via organisationens hjemmeside – indsamling.dk – kan man allerede nu registrere sig som indsamler.

MS