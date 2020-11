Indsamlingsresultat

Dansk Flygtningehjælp søndag den 8. november skulle afvikle årets landsindsamling, havde man på grund af situationen med corona valgt at gøre det til en digital indsamling. Resultatet deraf endte dog med et meget mindre beløb, end de foregående års – meget mindre.

I Dragør lød indsamlingsresultatet på 3.688 kr. – og da sidste års lød på hele 32.403 kr., var beløbet altså noget under. I hele Danmark lød resultatet på 3.543.753 kr. mod et beløb i 2019 på næsten 13 mio. kr.

I Dansk Flygtningehjælp håber man nu, at det i november måned næste år atter vil være muligt at afholde landsindsamling under normale forhold.