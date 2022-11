Informationsmøde om varmeplan

I forbindelse med den igangværende energikrise i Europa har regeringen pålagt landets kommuner at fremlægge varmeplaner inden årets udgang.

Over hele landet er der i de seneste måneder arbejdet intenst med at undersøge de lokale muligheder for fremtidens varmekilder, og i Dragør Kommune er man kommet frem til et forslag til varmeplan, som nu er sendt i offentlig høring.

Mandag den 7. november kl.18.30–20 afholdes der i den forbindelse informationsmøde for kommunens borgere om den kommende varmeplan for Dragør Kommune. Mødet afholdes i Hollænderhallen.

På mødet vil varmeplanen blive præsenteret, og der vil være mulighed for at få besvaret spørgsmål fra borgerne.

Det er kommunalbestyrelsens forventning, at man kan beslutte den endelige varmeplan på et ekstraordinært møde den 8. december 2022. Og kommunens borgere vil herefter i slutningen af december måned modtage et brev med besked om, hvorvidt de vil få mulighed for at blive koblet til et fremtidigt fjernevarmenet.

Forslaget til varmeplan er i høring til mandag den 14. november, og materialet kan ses på dragoer.dk/varmeplan – det er også her, man kan tilmelde sig til informationsmødet, hvilket skal ske senest fredag den 4. november kl. 12.

