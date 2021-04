Typen, der mener, at de har hel og fuld kontrol over deres hunde – selv når man oplever, at disse hunde pludselig kommer galloppende over og vil hilse på ens hund – de synes ikke at kunne forstå, at der er mange hunde, der ikke vil hilse på fremmede hunde. Eller at der er små børn, der bliver bange, når en stor hund kommer dem i møde. At der er ældre, der er dårligt gående – som ikke kan reagere hurtigt, når en løs hund løber ind foran dem. Osv. osv. osv.

Der er masser af eksempler og grunde til, at mange ikke ønsker at møde løse hunde.

Disse hundeejere har i mange opslag på de sociale medier ytret, at det er noget pjat, og at vi alle sammen bare skal tage os sammen, stramme op og opdrage vores børn og hunde til at synes om fremmede løse hunde.

Men sådan hænger verden jo ikke sammen. Tingene er ikke sort/hvid.

Det var Dansk Folkepartis håb, at vi kunne få en aftale på plads, om at man i dette begrænsede område af kommunen med mange mennesker kunne have lavet en regel om, at hunde skal føres i snor.

Vi ønsker, at Dragør skal være et trygt sted for alle at færdes. Og vi havde gerne set, at vi havde fået en aftale i hus med de øvrige partier. Desværre faldt partierne fra én efter én.

En hørringsrunde gav mange høringssvar – både for og imod. De, der var imod, havde aldrig selv oplevet kedelige situationer med løse hunde, og de, der var for forslaget, har beskrevet om deres ulykkelige oplevelser med løse hunde. 15 af de indsendte høringssvar, der var imod, var påfaldende helt enslydende ned til hver en sætning ... så helt rent trav – har der vist ikke været i denne sag.

Men i sidste ende var det kun Dansk Folkeparti, der stod fast på vores holdning om, at hunde skal føres i snor i den gamle by og på havnen.

Med venlig hilsen

Anne Funk

Hundeejer til to søde, gamle hunde og kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti, Dragør