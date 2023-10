Iværksætterdrømme

Der var plads til visionære tanker og innovative løsninger, da årets skoleiværksætterkonkurrence blev afholdt.

Fredag den 6. oktober summede Dragør Skoles aula af kreativ energi, da otte finalister dystede mod hinanden om at blive årets lokale iværksætter.

Det er kommunens 6.-klasser, der gennem projektforløb i klasserne har udvalgt en vinder per klasse, som så skulle dyste mod hinanden i Dragør-mesterskaberne for iværksætteri.

Fremtidens Dragør

Finalisterne præsenterede deres unikke projekter under skarpt opsyn af et dommerpanel og klassekammerater.

Skoleiværksætterkonkurrencen er et samarbejde mellem skolerne i Dragør og Dragør Rotary Klub – og i år var temaet for iværksætteriet »Fremtidens Dragør«.

De unge finalister præsenterede et fascinerende spektrum af idéer, der strakte sig lige fra bæredygtige skraldeløsninger til nye transportmuligheder.

Dommerpanelet bestod af de lokale iværksættere Maria Nielsen, der er guldsmed, og Brian Espersen, der er restauratør, samt Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup.

Sammen stod tre over for den svære opgave at vurdere og rangere de inspirerende projekter. Efter en grundig evaluering og vanskelig votering blev vinderne til sidst kåret.

6.D får overrakt diplom – og et væld af kolde kontanter til klassekassen. Foto: TorbenStender.

Havnebad i færgehavnen

3.-pladsen gik til klassen 6.A fra Dragør Skole med deres projekt »Skraldespande med detektor« – en idé, der sikrer rettidig tømning af skraldespande.

2.-pladsen blev indtaget af 6.B fra Dragør Skole, der præsenterede »Metanoltank METAGO« – en vision om at fremme brugen af metanol som brændstof til transport.

Men det var 6.D fra Nordstrandskolen, der løb med førstepladsen for deres idé om et »Havnebad i Færgehavnen«, der løb med sejren.

De får nu æren af at have klassens navn indgraveret i vandrepokalen, som de, når navnet er kommet på, vil få med hjem til fremvisning og pral indtil næste års konkurrence.

Vinderne modtog diplomer og pengepræmier til klassekassen, mens alle deltagende elever blev belønnet med en velfortjent tur i svømmehallen.

Dragør Rotary Klub vil gerne herigennem takke alle elever, lærere og andre involverede, der gjorde Skole-iværksætterprojekt 2023 til en mindeværdig og lærerig oplevelse.

RMP