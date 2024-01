Christina Toldbo er gæst i Dragør Kirkes »En aften i godt selskab«.

Jagten på liv i universet

Foredrag med Christina Toldbo i sognegården

Onsdag den 24. januar kl. 19.30 giver astrofysiker Christina Toldbo foredrag i Dragør Kirkes sognegård.

Menneskelig udforskning af rummet handler om lysten til at lære noget nyt om i universet. Når mennesker sendes ud i rummet, presses både de og den bagvedliggende teknologi til det yderste. Men ingen står alene med presset – for mennesker over hele verden arbejder sammen og sørger derved for udvikling og nye teknologier.

Deltagelse i aftenens foredrag vil give indblik i, hvor menneskeheden er på vej hen som rumfarende civilisation, og en kort orientering om konkrete planer for nuværende og kommende rummissioner.

Christina Toldbo er uddannet astrofysiker fra Niels Bohr Instituttet og har arbejdet for både den europæiske rumfartsorganisation, ESA, og den amerikanske pendant,NASA. Hun har speciale i den menneskelige udforskning af rummet og kolonisering af Månen og Mars. Christina Toldbo har desuden mange års erfaring som videnskabsformidler og foredragsholder.

Gratis adgang – se også annoncen på side 8.