Jobmesse

Mere end 60 virksomheder, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer står klar med inspiration, vejledning og ledige jobs, når Jobmesse Tårnby-Dragør afvikles i Amagerhallen i morgen, torsdag den 23. februar.

På jobmessen, der har åbent fra kl. 14–17, vil der blandt andet være mulighed for at tale med uddannelsesinstitutioner om ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser og om mulighederne for at blive opkvalificeret. En række virksomheder vil give inspirationsoplæg, mens jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter fra Tårnby Kommune vil stå klar til at hjælpe de besøgende med at møde de virksomheder, der kan blive deres fremtidige arbejdsgivere.

I Tårnby ser borgmester Allan S. Andersen frem til messen, som er den første siden coronanedlukningen i 2020.

»Det er en stor fornøjelse, at Tårnby sammen med Drag-ør Kommune og vores lokale sprogskole VSKdansk i år kan byde jobsøgende velkommen til jobmesse med over 60 udstillere, der hver især kan tilbyde spændende muligheder til den enkelte,« udtaler borgmesteren, som afsluttende tilføjer:

»Med den lave arbejdsløshed, vi har lige nu, er der flere og flere virksomheder, der gør brug af de forskellige kommunale tilbud om hjælp til rekruttering, og jeg ser frem til, at jobsøgende og virksomheder finder hinanden til jobmessen – eventuelt med en hjælpende hånd fra en af vores job- eller virksomhedskonsulenter.«