Vi har modtaget:

Jørgen Frederiksen og værftet

Naturligvis er byggeriet i orden efter alle regler

Allerførst – for at berolige Jørgen Frederiksen og andre – Dragør Kommune vil aldrig godkende ulovligheder, som han hævder i sidste uge i Dragør Nyt (nr. 42 – side 4, red.). Værftet er planmæssigt i orden.

Nu er lokalplaner ikke i samme klasse som de ti bud, som Moses bragte ned fra Sinai-bjerget på to stentavler, som er nævnt i Biblen. Lokalplaner er overordnede rammer for kommende brug og for nyt byggeri.

Da byrådet og udvalget drøftede byggeriet af værftet og den måske kommende Café Espersen, var debatten lang og intens. Her blev lokalplan m.m. gennemdebatteret. Som afslutning valgte et flertal at godkende planerne. Det blev synsmæssigt et væsentligt punkt, at værftets sider blev brudt op i mindre dele, med skiftende orientering af vægpladerne og ved indhak på andre sider, så lyset brydes.

Jeg må dog indrømme, at et værft, som skal modtage både, hvor masterne ikke er lagt ned, er nødt til at have en vis højde. Det er jo hele idéen med, at Drag-ør Havn er en erhvervshavn, og det er netop charmen ved at besøge Dragør Havn. Som gæst besøger man en arbejdede organisation, hvor de mange forskellige erhverv hver især bidrager til helheden. Ingen dag er som i går, og i morgen er det atter nyt. Andre havne langs Øresund er i dag kultiveret ind i endnu en marina. Og det er vel næppe ønsket.

Rod på det gamle værftsområde. Rent personligt forstår jeg ikke værftsledelsen med hensyn til det gamle lejemål.

Lejemålet på det gamle område fortsætter lidt endnu, hvilke der kan være gode erhvervsgrunde til. Men hvis jeg skulle have en dyr båd til service på et værft, så vil den losseplads, som værftsgrunden har udviklet sig til, nok give lidt stof til eftertanke ...

Når man skaber et sådan roderi i et semi-åbent rum, hvor meget rod er der så i de ting, man ikke lige kan se. Men det er bare lidt personligt.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget i Dragør