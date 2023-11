Søs Ludvigsen.

Jorden rundt med den nye majestæt

Lørdag den 7. oktober afholdt Dragør Borgerforening deres årlige fugleskydning i Beghuset. Her blev foreningens nye fuglemajestæt Søs Ludvigsen – eller det er i hvert fald det navn, alle kender hende under. Men faktisk blev den nykårede majestæt født i Tyskland af danske forældre og døbt i Stuttgart – hvor hun fik navnet Marianne Ludvigsen. Men her i Dragør hedder hun altså Søs Ludvigsen. På foreningens møde i sidste uge, mandag den 23. oktober, fik medlemmerne den traditionelle uddybende introduktion.

Som lille blev hun introduceret til USA, dernæst til Espergærde, og sidenhen til USA igen. I 10 år, fra hun var 9 til 19 år gammel, rejste hun verden rundt med et velrenommeret band og vandt mange priser.

Søs Ludvigsen kom først rigtigt til Dragør i 2011, da hun forelsker sig i en 8. generations Dragør-»knægt«.

Hun bliver endda så vild med byen, at hun til Kommunalvalg 2017 stillede op for partiet Venstre, som hun i fire år var medlem af.

I borgerforeningen har Søs Ludvigsen som medlem af aktivitetsudvalget gjort et meget stort arbejde i forbindelse med de mange aktiviteter, foreningen har året rundt.

Det var også Søs Ludvigsen og hendes mand, Klaus Bo Nilsson, der startede det, der i dag nærmest er blevet et begreb – nemlig Levende Låger, som er Dragørs helt særlige julekomsammen i december måned.

Ud over alt dette nyder også Dragør Borgerlige Skyttelag godt af Søs Ludvigsens mange kvaliteter.

Næste mandagsmøde

Dragør Borgerforenings næste mandagsmøde foregår på Dragør Rådhuset, hvor borgmester Kenneth Gøtterup inviterer indenfor i byrådssalen.

Gratis adgang – men tilmelding er nødvendig. Se flere informationer på hjemmesiden borgerforeningen.dk