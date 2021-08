Jubilæums-tøndeslagning

By-, Erhvervs- og Planudvalget bakker op om Dragør Fastelavnsforenings ekstra tøndeslagning i forbindelse med deres 50-års-jubilæum

Tirsdag den 10. august vedtog By-, Erhvervs- og Planudvalget i enighed at støtte op om Dragør Fastelavnsforenings tøndeslagningsarrangement i forbindelse med foreningens 50-års-jubilæum.

Ole H. Hansen (A) deltog ikke i drøftelsen af sagens punkter, idet han erklærede sig inhabil, da han ud over at side i kommunalbestyrelsen også er formand for Dragør Fastelavnsforening.