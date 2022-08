Jubilæumspublikationer

Af museumsleder Søren Mentz

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at Dragør Kommune har fejret 500-året for den hollandske indvandring til Amager. Oprindeligt blev jubilæet berammet til juni 2021, men det satte corona som bekendt en stopper for, og da det blev rykket til maj 2022, var det oplagt at slå begivenheden sammen med 100-året for Amagermuseets indvielse.

I 1922 besøgte Dronning Wilhelmina af Nederlandene nemlig det nys åbnede museum sammen med Christian 10. og hans familie. Den nederlandske ambassadør til Danmark er Museum Amagers protektor, og der er god kemi mellem ambassaden og museet. Derfor var det en stor glæde, at Prinsesse Beatrix af Nederlandene deltog i jubilæumsfejringen i 2022 sammen med Dronning Margrethe, for nu er det fjerde gang, at museet modtager en repræsentant fra det nederlandske kongehus.

Museum Amager har forberedt jubilæet og det kongelige besøg i flere år. Vi har benyttet anledningen til at udgive ikke mindre end tre publikationer med udgangspunkt i den hollandske kultur, som har påvirket Amager siden 1521. For et lille lokalmuseum er det ganske flot.

Amager – 500 års hollænderhistorie

Amager – 500 års hollænderhistorie udkom i 2021 og sekunderede den jubilæumsudstilling, som åbnede i juni uden større bevågenhed på grund af corona.

I bogens første artikel folder arkivar Henning Sørensen den hollandske kultur i Store Magleby ud ved hjælp af det righoldige billedmateriale, som Historisk Arkiv Dragør ligger inde med.

Professor Poul Duedahl fra Aalborg Universitet giver et signalement af Amagers udvikling fra anden halvdel af 1800-tallet til industrialiseringen satte sit præg i begyndelsen af det 20. århundrede. Duedahl indleder sin artikel med H.C. Andersens »rejse« til Amager nytårsnat 1828–29. Den forskræmte digterspire nåede at passere henrettelsespladsen, men kom ikke længere end et par hundrede meter hen over »det flade, ubetydelige Amager«, før han vendte om og tog hjem i sikkerhed.

Lektor Sebastian Olden-Jørgensen fra Københavns Universitet sætter de berømte privilegier, som hollænderbønderne fik i 1521 og igen i 1547, ind i en historisk sammenhæng. Efter enevældens indførelse i 1660 skulle hver ny konge bekræfte privilegierne. Sidste gang, det skete, var i 1844.

Joost Robbe fra Aarhus Universitet har fundet hollænderbøndernes oprindelsessted ved at studere samtidige kilder og de første kolonisters navne. Han slår fast, at Store Maglebys indbyggere stammer fra Nordholland omkring byen Hoorn i Vestfriesland.

Morten Grymer-Hansen fra Københavns Universitet har set på detaljer i den berømte amagerdragt, især de luksuøse silkebånd, som prydede dragten i 1800-tallet, mens stadsarkivar Caspar Christiansen fra Frederiksberg Stadsarkiv fortæller om den koloni, som hollænderbønderne fra Store Magleby oprettede på Frederiksberg i anden halvdel af 1600-tallet, og om, hvordan denne amager-hollandske arv blev brugt til at sikre kommunens uafhængighed.

Museets personale har bidraget med to artikler: Christian Aagaard gennemgår de store brande, som har hærget Store Magleby i 1800-tallet, mens jeg selv analyserer forskellene mellem jubilæumsfejringerne i 1921, 1971 og 1996.

Til sidst præsenterer fotograf Rikke Colburn sine syv lokalhistoriske portrætter af hollændernes efterkommerne, som stadigvæk bor i Dragør.

Første oplag blev solgt på et halvt år, og andet oplag udkom i maj 2022. Amagers kulturhistorie fascinerer. Vi kan få eksterne forfattere til at bidrage, og det er interessant, når forskere fra landets universiteter ser med friske øjne på lokalsamfundet. De sætter »den unikke lokalhistorie« ind i »den store fortælling« og viser, at det giver mening.