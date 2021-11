Julearrangement

Torsdag den 2. december kl. 18.30 arrangerer Dragør Kirke under overskriften »En duft af jul« et julearrangement i kirkens sognegård.

Kirkens organist og kor vil sørge for musikken, og som deltager kommer man sammen med dem til at stå for afsyngning af julesalmer og julesange. Præsterne fortæller en julehistorie, og der bydes på et glas gløgg – og måske vil det også i år lykkes at fremskaffe en ganske særlig og kunstfærdig fremstillet juleplumkage.

Gratis adgang.