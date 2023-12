Julefrokost i borgerforeningen

Som noget af det første her i julemåneden afholdt Dragør Borgerforening mandag den 4. december en vellykket julefrokost.

Der var tilmeldt 50 medlemmer til arrangementet i borgerforeningens hus, hvor Linea og Lars Olsen fra Beghuset stod for maden.

Annette Scheutz fra borgerforeningens aktivitetsudvalg havde sammen med flere fra bestyrelsen dækket op og pyntet bordene.

Til underholdningen kom Dragørs kendte musiker Finn Alfred, der havde taget julesanghæfter med, som blev runddelt til alle borde, så alle havde mulighed for at være med til at afsynge nogle af de gode julesange – lige fra Søren Banjomus til Dejlig er jorden.

Selskabet var desuden beæret af deltagelse af selveste fuglemajestæt Søs Ludvigsen.

Efter frokosten blev der traditionen tro serveret risalamande – og da den var indtaget, kunne borgerforeningsformand Jørn S. Larsen uddele hele tre mandelgaver.

Da arrangementet sluttede kl. 22, måtte alle en tur ud i nattekulden.