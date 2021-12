Vi har modtaget:

Julekalenderen fejrer Dragør Havn

Hvor er det herligt at gense DR’s Julekalender, hvor Drag-ørs historiske gader er den storslåede ramme. Skurbyen i havnen spiller jo også en af hovedrollerne i serien – og er temaet for den trykte julekalender.

Tegneren Line Schmidt har fanget den hyggelige og autentiske havnestemning i Kapselstræde og omegn på julekalenderen og dens 24 låger. Den flotte kalender er solgt i tusindvis og pryder sikkert lige så mange køkkener og børneværelser.

Vi håber, at den nye kommunalbestyrelse vil værne om det gode og ægte havnemiljø i Dragør. En af de sidste oprindelige havne med fiskeri, røgeri, rederier, bådeværft, motorværksteder og sejlerskure. Udmeldingerne fra de tre partier, som har konstitueret sig, lyder i hvert fald lovende: Fokus på kommunens kerneydelser. Stram økonomi. Ingen tillægsbevillinger. Ingen højtflyvende projekter, som ingen aner, hvem der skal betale.

Det betyder forhåbentlig også, at fremtiden for den gamle værftsgrund bliver taget op igen. Den afgående kommunalbestyrelse har låst sig fast på, at der skal opføres et »Kulturhuset HVALEN« med store biografsale og lokaliteter til teater, e-sport, udstillinger og koncerter.

Det er en totalt privat, selv-bestaltet gruppe personer, som har undfanget HVALEN, og politikerne har allerede bevilget 50.000 kr. i tilskud til gruppen. HVALEN-projektet kræver en grundlæggende ændring af lokalplanen – en stor biograf er totalt irrelevant i en havnesammenhæng. Og sidst, men ikke mindst: Projektet koster 50 mio. kr., som ikke findes nogen steder.

Den nye kommunalbestyrelse skal være opmærksom på, at der hele tiden har været fremlagt alternative planer for værftsgrunden. Undertegnede står for et af dem, nemlig projekt Ny Skurby, som bygger videre på TænkeTankens visioner. En etablering af et havneforløb ved Fiskerikajen med mindre, veltilpassede træhuse, der kan rumme fiskeri, klublokaler, maritime forretninger og et fælleshus. I det hele taget giver projektet et miljø, som falder godt ind i traditionen i den gamle, hidtil velbevarede havn.

Vores projekt har en række væsentlige fordele frem for biograf-idéen: Det passer til havnemiljøet, vi overbebygger ikke den lille værftsgrund i otte meters højde, vi skaber muligheder for masser af Dragørs aktive borgere – og finansieringen er på plads.

Og så er vi fri for at belaste kommunens tekniske forvaltning med endnu en tid- og ressourcekrævende ny lokalplanproces. Vi vender tilbage efter årsskiftet med konkret projekt og regnskab, når politikerne har indtaget deres taburetter.

PS: Illustrator Line Schmidt- har været så venlig sammen med DR at give tilladelse til at bruge den flotte tegning af Skurbyen som billede til dette læserbrev.

Med venlig hilsen

Carsten Olesen, Dr. Dichs Plads 1A,

og Birger Nielsen, Søndre Strandvej 129