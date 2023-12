Julekoncert

Med hjertevarme præstationer gav Dragør Musik- og Kulturskole julekoncert i Store Magleby Kirke

I lørdags, den 9. december, om eftermiddagen, blev Store Magleby Kirke omdannet til et klangfuldt juleunivers, da elever fra Dragør Musik- og Kulturskole indtog rummet med deres årlige stemningsfulde og mindeværdige julekoncert.

Under det inspirerende motto »Passion – Fællesskab – Oplevelser For Livet« leverede skolens talentfulde musikere en række hjertevarme præstationer i operasang og på instrumenter, der spændte fra violiner og blokfløjter til klaver og harmonika.

Publikum følger begejstret med i koncerten. Foto: Dragør Musik- og Kulturskole.

Inden koncerten tog sin begyndelse, indledte skolens leder, Jacob Honoré, med en historisk fortælling om julen i Dragør og Store Magleby.

Publikum blev her taget med helt tilbage til 1500-tallet, hvor hollandske bønder muligvis bragte deres egne juletraditioner med til området. Især historien om at sætte en sko i vinduet for at modtage gaver eller kul var med til at fylde kirkerummet med den rette julestemning.

Stjernespillere og musikalske fakta

Eleverne blev præsenteret som stjerner på violiner, blokfløjter, harmonika og klaver.

De forskellige instrumentafdelinger viste gennem musiktalenternes optræden skolens alsidighed, mens pauserne med underholdende sjove fakta omkring blokfløjter, en særlig musikteoretisk opmærksomhed omkring Chopins Akkordpræludium, hvori der er en spændende tvist mellem c-dur og c-mol, samt fakta om klaveret, dets strenge og verdens dyreste flygel tilførte koncerten et pædagogisk element.

Som oplæg til den første fællessang satte Jacob Honoré nogle ord på vigtigheden af at synge sammen og det fællesskab, det skaber.

Til harmonikaen, som er et relativt nyt instrument, blev der knyttet historiske oplysninger, og publikums modstand mod instrumentet i det 19. århundrede blev humoristisk kommenteret.

Operalækkerier og borgmesterens tak

Koncerten tog en drejning mod operaens verden med en smuk, virtuos sopranarie fra Händels Alcina.

Inden koncerten for fuld musik med afsyngning af Dejlig er Jorden som fællessang og flot overstemme af en af eleverne tog sin afslutning, takkede borgmester Kenneth Gøtterup elever og lærere for, det han kaldte, en magisk koncert, hvor musikken havde været balsam for sjælen og skabt den rette julestemning.

Borgmesteren hyldede musikkens universelle sprog. Det forener og vækker hjertevarmende følelser, sagde han og takkede i samme ét publikum for deres støtte og entusiasme. Afslutningsvis frembragte han herefter ønsket om, at musikken og julestemningen må følge alle gennem resten af året.