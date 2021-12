Julekoncert i St. Magleby Kirke

Søndag den 19. december kl. 16 tager julen for alvor sin begyndelse i Store Magleby Kirke, når Københavns Kantatekor og -orkester kommer og fremfører et af de mest elskede klassiske værker for at indlede juletiden – nemlig med Bachs Juleoratorium

Ud over Københavns Kantatekor og -orkester deltager sopran Sofie Lund-Tonnesen, alt Ditte Errboe, tenor Bo Kristian Jensen samt bas William Jønch Pedersen.

Igen er det Torben H. S. Svendsen, der med dirigentstokken vil sørge for at få alt til at gå op i en højre enhed.

Entré – se mere i annoncen på side 9.