Julemarked

Med håndsprit, visirer og forsalg af billetter reddes årets julemarked på Amagermuseet

Overalt i landet er de traditionsrige julemarkeder blevet aflyst på grund af den igangværende coronapandemi. Det gælder især de offentligt tilgængelige julemarkeder, hvor det ikke er muligt at holde styr på antallet af besøgende.

På Amagermuseet i Store Magleby har museumspersonalet valgt at holde fast i juleplanerne og gennemføre det årlige julemarked under en række sikkerhedsrelaterede ændringer. Det traditionsrige julemarkedet afvikles således i år over to weekender – den 21.–22. november og den 27.–28. november – for at sprede publikumspresset ud. Og samtidig har man valgt at sætte et begrænset antal billetter til salg – og tilmed skal disse købes på forhånd via museets hjemmeside. Med denne løsning vil museet helt præcist kunne styre antallet af gæster – både de voksne, børn i alle aldre samt alle medlemmer af diverse museumsforeninger. ... Alle besøgende til julemarkedet skal altså i år købe billet på forhånd.

Denne form for styring af besøgsantallet ses fra museets side som et nødvendigt tiltag for at sikre, at alle – museumsgæster såvel som frivillige og ansatte – kan få et godt julemarked.

»Den helt afgørende målsætning i forbindelse med årets julemarked har været at sikre den gode, gamle, hyggelige og traditionsrige julestemning, som vi alle holder så meget af, men uden at gå på kompromis med sikkerheden. Vi synes selv, at det er lykkedes at stable et julemarked på benene, hvor hygge og sikkerhed går hånd i hånd,« udtaler museumsleder Søren Mentz.

Foto: Museum Amager.

Amagermuseets personale forsikrer således, at sikkerheden og sundhedsmyndighedernes retningslinjer vil være i centrum, når dørene slås op til det årlige julemarked i de to kommende weekender.

Museet har i øvrigt krav til alle sine museumsgæster om at bære enten mundbind eller visir på stedets indendørs arealer.

Entré. Husk at billetten til årets julemarked skal være købt på forhånd via hjemmesiden: museumamager.dk