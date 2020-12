Julepassiar med borgmesteren

Nytår nærmer sig hastigt, og Dragør Nyt har været på besøg på rådhuset for at tale med borgmesteren om kommunens tilstand – set fra borgmesterkontoret

Af Birgit Buddegård

Borgmester Eik Dahl Bidstrup kommer selv – med kaffekrus og kaffekande i hånden – for at åbne døren til rådhushallen, der med undtagelse af nogle få håndværkere, ligger øde hen.

Stort set alle medarbejdere er sendt hjem som følge af coronarestriktionerne, og borgmesteren har selv aflyst alle møder uden for huset – både for at undgå smitte og for at foregå med et godt eksempel.

Vi sætter os da også for hver sin bordende af det ovale mødebord på det store, men hyggelige kontor.

2020 har også for kommunen været et helt særligt år – coronapandemien sat sit præg på hverdagen – men først en snak om kommunens økonomi.

Borgmesteren konstaterer, at økonomien har det fint, og at kommunen forventeligt går ud af 2020 med et pænt nul, mens kassebeholdningen nærmer sig de 30 millioner kroner. Eik Dahl Bidstrup glæder sig over, at kommunen igen har en pæn kassebeholdning, og håber, at den ved udgangen af 2021 vil nå 40 millioner kroner. Og så glæder han sig over, at for første gang i kommunens historie er det en enig kommunalbestyrelse, der har vedtaget Budget 2021.

For et år siden, så det ikke helt så lyst ud – økonomien var presset på ældreområdet samt det specialiserede handicapområde – det er lovbestemt og uden for kommunens indflydelse – men blev en medvirkende faktor til, at kommunen gik ud af 2019 med et underskud på omkring 40 millioner kroner.

At man i øvrigt havde brugt af kassebeholdningen, gør borgmesteren opmærksom på, var helt bevidst for at bygge den ny svømmehal og renovere Hollænderhallen samt Nordstrandskolen og Dragør Skole.