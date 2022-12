Julevindere

Den søde juletid er ikke bare hjerternes fest – men også en tid med hygge, overraskelser og sjove oplevelser.

I julemåneden er der således i Dragør Nyt mulighed for både at få hyggelig juleunderholdning og chancen for at vinde en gevinst at forsøde juletiden med. Dragør Gadelaug har nemlig igen i år et julekrydsord, hvor man ud over at prøve kræfter med at løse krydsogtværs tilmed kan vinde gavekort til foreningens mange medlemmer.

Og naturligvis kan man atter i år se, om man kan finde fem fejl i Dragør Nyts store julekonkurrence – og prøve at vinde en flot købmandskurv fyldt med lækkerier.

Som noget nyt i år har der også været konkurrence om billetter til cirkus – for på torsdag afholder Cirkus Baldoni for første gang Julecirkus i Dragør.

Vinderne af cirkusbilletter og de første gavekort findes her på siden. Til lykke til alle de heldige vindere.