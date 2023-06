Justering af biblioteksstrategien

Dragør Biblioteks nye leder, Pauline P. Raff, har i samarbejde med kommunens administration vurderet, at der er behov for tilpasning af biblioteksstrategien, efter kommunalbestyrelsen i forbindelse med Budget 2023 har reduceret bibliotekets bevilling og besluttet at lukke filialen i Hollænderhallen.

I enighed har Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttet at godkende justeringen af strategien, som nu er sendt i høring.

Færre arrangementer

Budgetjusteringen betyder, at biblioteket har måttet sige farvel til de to medarbejdere, som havde fokus på arrangementsvirksomhed og FN’s verdensmål. Det betyder, at arbejdet med FN’s verdensmål nedtones og primært vil være koncentreret til en uge om året som led i en national kampagne.

Der vil desuden være færre arrangementer på biblioteket, ligesom den strategiske indsats om øget kendskab til og fremme af det digitale udlån skal nedtones.

Endelig er bibliotekets fysiske og digitale materialer blevet halveret i forbindelse med lukningen af Biblioteket i Hollænderhallen.

Biblioteksstrategien justeres, så fokusset lægges på de lokale fællesskaber, på læselyst og dannelse med udgangspunkt i skole- og dagtilbud, på aktiviteter rettet mod voksne, på formidling via web, på udstillinger i udlånet samt i betjeningen af borgerne.

Den nye biblioteksstrategi er i offentlig høring frem til og med søndag den 9. juli.

TM