Kampen imod tang fortsætter

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede på deres sidste møde, onsdag den 8. februar, at fortsætte med at rengøre Mormorstranden for tang. Så nu kan maskinerne rykke ind og gøre stranden klar til sommerens badegæster.

Baseret på erfaringer for de seneste fem års oprensning skønner forvaltningen, at der skal fjernes omkring 900 tons tang, og det vurderes at blive en bekostelig affære.

Tungmetaller

Det er igen i år kommunens Vej- og Gartnerafdeling, der skal stå for oprensningen af stranden, og planen er, at den skal påbegyndes i april.

Tangen fjernes fra strandbredden og bliver lagt i en bunke til afvanding. Derefter foretages analyser for tungmetaller, hvorefter det afgøres, hvordan tangen kan bortskaffes.

Er tungmetal-niveauet under grænseværdierne, vil lokale landmænd kunne anvende tangen som gødning, og i så fald vil tangen blive spredt ud på markerne og pløjet ned i maj måned.

De seneste år har der været problemer med mængden af tungmetaller, hvor det særligt er cadmium-niveauet, der har været for højt. Sker det igen, skal tangen transporteres til et godkendt anlæg, hvor det kan bortskaffes.

Alternativ finansiering

Igen i år vurderer forvaltningen, at kampen imod tangen ikke er muligt for de midler, der er afsat til arbejdet. I budgettet er der 200.000 kr. til oprensning af Mormorstranden.

Ifølge forvaltningens beregninger vil rydning og bortskaffelse af tangen i bedste fald løbe op i 450.000 kr. – og muligvis helt op i 575.000 kr., hvis cadmium-niveauet er for højt, og tangen ikke kan anvendes i det lokale landbrug. Ifølge forvaltningens beregninger mangler der således et sted mellem 250.000 kr. og 375.000 kr. i budgettet, alt efter hvordan tangen kan bortskaffes.

Forvaltningen foreslår, at man, som man har gjort i de seneste fem år, finder de sidste penge i et forventet mindreforbrug i kommunens budget for snerydning – som i år skønnes at blive på 40.000 kr. – og i puljen til renovering af regnvandskloakker, som er det eneste område inden for Vej- og Gartnerafdelingen, der har et omfang, der kan dække den sidste del af udgiften til tang-projektet.

I budgettet er der afsat 1.067.000 kr. til renovering af regnvandskloakker. Forvaltningen bemærker dog samtidigt, at behovet for renovering af kloakkerne vil koste mere end det beløb, der er afsat i budgettet, og man risikerer et større efterslæb, hvis man fortsat skærer i budgettet.

TM