Kaninudstilling

Amagerlands Kaninavlerforening afholder lørdag den 19. og søndag den 20. august udstilling i haven ved foreningshuset på Tømmerupvej 34 i Kastrup. Udstillingen er åben for publikum lørdag fra kl. 14–19 og søndag fra kl. 10–15.

Her vil man kunne se forskellige kaninracer i mange størrelser og farver – f.eks. den store belgiske kæmpe – kaninernes konge på over 7 kg – og den lille hermelin med de små ører.

På udstillingen kåres den bedste kanin som Amager-mester. Der er også en pokal i kategorien »hun med unger«, så der vil komme en hel del små søde kaninunger.

Kæledyrsudstilling

Søndag kan man selv deltage med sin egen kælekanin, der vil blive bedømt, og der vil være en fin lille præmie til de bedste. Indskrevet til kæledyrsudstilling foregår søndag kl. 12

Råd og vejledning

Udstillingen giver mulighed for at få en god kanin-snak og prøve at kæle med en kanin.

Har man tænkt sig at anskaffe en kælekanin eller måske flere til avl eller slagtekaniner, kan man få hjælp med råd og vejledning.

Det er blevet populært at være selvforsynede med sundt og dejligt egenproduceret kød – kaldet »urban farmer«.

For havefolket er der også en sidegevinst ved at holde kaniner, da der er gødning til haven.

Man har gode muligheder for at finde føde til kaninerne i naturen eller i haven en stor del af året. Kaninerne er f.eks. vilde med skvalderkål, mælkebøtter og græs.