Elisenborg

Den første bebyggelse på hjørnet af Engvej og Kastanie Allé har formentlig været et simpelt hus, hvor der blev fremstillet reb.

Stedet var i 1770’erne ejet af rebslagermester Andreas Nielsen, som i 1776 lod murermester Stauz bygge den nuværende ejendom på stedet.

Dengang lå Elisenborg uden for byen og var det eneste hus vest for Vestgrønningen.

Reberbanen blev dog nedlagt efter kort tid, og ejendommen blev overtaget af en købmand Lauritzen fra København, der i en periode drev væveri – Dragørs første industrielle virksomhed.

I 1793 blev huset bolig for toldinspektør Moldrup – der gav det navnet Elisenborg efter sin kone, Christine Elisabeth.

Under krigen imod englænderne i 1808 blev Dragør beskudt med kanonkugler fra søsiden. En af disse kugler sidder i dag i muren på Elisenborg. Den har dog næppe ramt huset, men er nok nærmere blevet samlet op og påsat muren som et minde om slaget.

Midt i 1800-tallet købte Hans Jeppesen Elisenborg, der var på dette tidspunkt var temmelig forfaldent, for 1.120 rigsdaler. Han var én af Dragørs skibsredere og var blevet en velhavende mand med adskillige skibe i sin flåde.

I Jeppesens tid blev Elisenborg brugt som bopæl, ikke bare for skibsrederen og hans kone, Leise, men også for flere af deres børn og svigerbørn. Der var således i ejendomskomplekset indrettet flere forskellige lejligheder. I 1872 blev de to bygninger mod vest og syd bygget til.

Det fortælles, at selv om Hans Jeppesen sikkert var en travl mand, gik han hver dag sammen med Leise ud på engen vest for byen for at hente den ko, de der havde på græs.

Leise blev i øvrigt kaldt for Elise, men det har nok ikke noget med Elisenborg at gøre. I hvert fald er det ikke hende, der har givet huset dets navn.

Hans Jeppesen døde i 1883 ved et skibsforlis.

I 1905 åbnede restauratør Carl Borg, der var svigersøn af skibsreder Jeppesen, en restauration i Elisenborg. Der blev anlagt keglebane, skydebane og en karussel i haven, og her kunne gæsterne sidde med madkurven og nyde udsigten over sundet.

Elisenborg var et populært udflugtsmål og havde mange gæster sommeren igennem. I 1940’erne blev der på stedet afholdt baller med levende musik hver lørdag og søndag – til kl. 3 om natten. På de øvrige dage var der ikke noget orkester, men så tændte man blot for radioen og dansede til musikken derfra.

I 1955 købte Dragør Kommune huset, som siden bl.a. har fungeret som ungdomsklub.