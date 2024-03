Katteudstilling

I weekenden den 2. og 3. marts lagde Hollænderhallen igen hus til Daraks (Dansk Racekatte Klubs) internationale katteudstilling.

Mange havde taget turen til Dragør enten for at deltage med sine katte eller for bare at være med som tilskuer.

Begge dage var der også konkurrencer, hvor børn kunne stille op med sine katte.

MS