KD stiller op

Sæt kryds ved Kristendemokraterne ved kommunalvalget (KV21) senere på året

Er du borger i Dragør, får du som noget nyt mulighed for at sætte kryds ved Kristendemokraterne (KD) til kommunalvalget i november.

KD’s kerneværdier handler om næstekærlighed, om at tage et personligt ansvar og vigtigst af alt, at uanset hvem, du er, og hvilken baggrund, du har, så har vi alle betydning og lige værdi som menneske.

KD arbejder for et samfund, hvor tros-, tanke- og ytringsfriheden gælder alle, og hvor vi har lige rettigheder og pligter, uanset hvem, vi er, og hvilket postnummer, vi bor i.

Der er nok nogen, der vil trække lidt på smilebåndet over, at jeg – igen stiller op til kommunalvalget i Dragør, for det er ikke første gang.

I 2013 stillede jeg op som spidskandidat for Radikale Venstre. I 2017 lavede jeg min egen liste G – Anne Grønlund. Min politiske løbebane betyder, at jeg denne gang stiller op for Kristendemokraterne som spidskandidat til kommunalvalget i Dragør.

Mine mærkesager og værdier er uændrede, og jeg brænder fortsat for hele vores lokalsamfund, for alle os, som bor i kommunen, og jer – erhvervsdrivende, der har små og mellemstore virksomheder i vores lokalsamfund.

I modsætning til de fleste, der i dag er valgt ind i kommunalbestyrelsen, har jeg ikke på noget tidspunkt fundet ét eneste godt argument for, at Dragør skal fortsætte som selvstændig kommune. Tværtimod ser jeg Dragørs såkaldte selvstændighed som en stram spændetrøje og hindring for en økonomisk og faglig forsvarlig dreven forvaltning samt en bæredygtig og grøn udvikling af vores lokalsamfund.

Jeg ser Dragør Kommune med en administration, der er presset til det yderste, og som ikke kan varetage borgernes og erhvervslivets interesser bedst muligt.

Jeg oplever, at selv de mindste sager bliver sagsbehandlet af politikerne – ret populistisk i Dragør Nyt og især på de sociale medier. Det er i min optik hverken en sund eller saglig måde at udøve politisk ansvarlighed på eller forvalte vores fælles værdier i lokalsamfundet.

Et lokaldemokrati som vores kræver overblik, saglig dialog, langsigtet løsninger og en helhedstænkning, som ikke rigtig findes hos dagens kommunalbestyrelse.

En kommune varetager myndighedsopgaver, skal skabe de bedste institutioner, skoler og tilbud til deres borgere, og være der, når vi får brug for hjælp eller støtte.

Med de udfordringer, der er for alle kommuner og for mange borgere samt erhvervsdrivende i dag, er det vigtigt, at vi løser opgaverne fagligt og sagligt forsvarligt, og det gør vi bedst, mener jeg, i et større fællesskab – sammen med Tårnby i en Sydamager Kommune.

I tiden der kommer, og når den egentlige valgkamp starter, vil jeg konkretisere mine mærkesager, tanker og mål for vores lokalsamfund yderligere. Men nu ved du altså, at du får mulighed for at stemme KD ind i kommunalbestyrelsen i Dragør til KV21.

Der er rigelig plads til flere, der ønsker at stille op på KD’s liste til valget, så hvis du er interesseret og gerne vil være aktiv, så kontakt mig.

På den store internationale klinge har vi Angela Merkel fra CDU i Tyskland som den mest toneangivne kristendemokrat i vores generation. Det er Angela Merkels værdipolitiske målsætninger og menneskesyn, jeg tilslutter mig som KD’er.

Jeg håber på, at vi kan få flere Kristendemokrater til at kæmpe for den værdipolitiske sag lokalt – men også landspolitisk.

Lidt om mig: Jeg er født og opvokset som købmands-datter i Aalborg, men har boet i Dragør siden 1994, har to voksne sønner, der for længst er fløjet fra reden, og jeg har en alsidig erhvervserfaring at høste fra blandt andet som tidligere afdelingsleder i Dragør Kommune, hvilket giver mig en robust ballast til mit politiske virke.

Jeg er klar til at kridte skoene og blive din stemme i lokalpolitik.

Jeg håber på, at tredje gang er lykkens gang – og ser frem til en god og konstruktiv valgkamp.

Med venlig hilsen

Anne Grønlund

Spidskandidat for Kristendemokraterne i Dragør