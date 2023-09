Der gøres klar til demonstration foran Christiansborg.

Klimahandling og fest på TG

Sidste fredags sørgede lærere og elever på Tårnby Gymnasium & HF for at sætte handling bag ordene, når det kommer til klimaet.

På gymnasiet arbejdede hver klasse sammen med deres undervisere om at arrangere en specifik klimahandling eller -aktivitet.

Nogle af de tiltag, der fandt sted, inkluderede et loppe-marked, bekæmpelse af madspild, fremstilling af CO 2 -venlige burgere og demonstration på Christiansborg Slotsplads.

Andre elever tog det et skridt videre og deltog i forskellige workshops, mens andre igen valgte at bruge dagen på at samle skrald i den nærliggende natur.

Dagen var en del af den nationale klimahandledag, arrangeret af DeltagerDanmark, tænketanken CONCITO og Danske Gymnasier.

Tårnby Gymnasium & HF har de sidste år øget deres fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Dette arbejde er blevet yderligere styrket med skolens nye status som UNESCO-skole og skolens ekstra fokus på FN’s 17 verdensmål.

For afgangselevernes vedkommende var al almindelig undervisning blevet aflyst. Det gav dem friheden til udelukkende at fokusere på klima og bæredygtighed, skriver skolen i en pressemeddelelse.

Som afslutningen på dagen præsenterede de forskellige klasser deres arbejde og idéer for hinanden.

Skolen konstaterer i pressemeddelelsen, at eleverne på TG engagerer sig mere og mere i globale problemer – og at de ikke mindst også søger at løse dem.

RMP