Kommunalvalg

SF – et parti, du kan stole på ... skattestigning og flere offentlige ansatte. Hvad med at kæmpe for at få nedsat Drag-ørs 100-mio.-kr.s-udligning til såkaldte »fattige kommuner«, som bygger alverdens ting for vores penge?

Med venlig hilsen

Søren Jakobsen