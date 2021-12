Kongeligt besøg på TG

Mandag den 22. november var der fint besøg på Tårnby Gymnasium & HF. I anledningen af offentliggørelsen af en ny rapport fra Cefu (Center for ungdomsforskning) om kampen mod ensomhed blandt unge lagde H.K.H. Kronprinsesse Mary nemlig vejen forbi skolen.

Det fine besøg, der var arrangeret af Maryfonden, Cefu og samfundsfagslærerne på TG, fandt sted i gymnasiets multihal, som til dagen var gjort klar til et stort indryk. og

Kronprinsessen kom i sin tale med et vigtigt budskab, som fik alle til at lytte ekstra efter. Hun sagde: »Vi skal bekæmpe den stigende ensomhed blandt unge mennesker, og vi skal gøre op med myten om, at det kun er ældre, som bliver ramt af ensomhed.«

Ensomheden optræder nemlig i mange afskygninger og kommer i mange former, og kronprinsessen talte direkte ind i hjertet hos de mange unge mennesker, da hun åbnede op for den sorg, hun selv havde kæmpet med, da hun som 25-årig mistede sin mor.

Den meget vidende og engagerede kronprinsesse fortalte derefter om de foruroligende tal om ensomhed blandt unge og bragte opfordringen om, at man skal turde tale om det, som gør ondt.

Herefter fulgte et oplæg fra Cefu, som står bag undersøgelsen, og derefter var der rundvisning og samtale med nogle af gymnasiets samfundsfagselever.

Besøget sluttede af med kronprinsessens besøg i forskellige workshops, som Tårnby Gymnasium & HF’s samfundsfagselever havde arrangeret til dagen.