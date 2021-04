Vi har modtaget:

Konservative kandidater

Hvem er på vej til at stille op for Konservative

Vi har gennem den seneste tid fået mange spørgsmål til, hvem der stiller op for Konservative til kommunalvalget den 16. november 2021.

Årsagen til de mange spørgsmål er, at Konservative normalt melder kandidater ud i januar i valgåret. Men hverken 2020 eller 2021 har været normale år – og vi har i vælgerforeningen, ligesom andre partier, haft udfordringer med at samles. Derfor har vi valgt at udskyde vores generalforsamling, hvor vi stiller kandidatlisten, til juni måned. Herefter vil vi så offentliggøre den samlede liste.

Nye ansigter

Selvom det har været et coronaår og vi ikke har kunnet samles, har vi alligevel arbejdet intenst med kandidater til kommende valg. Vi er langt fra færdige, da vores kandidatudvalg, i disse uger, har samtaler med en del borgere, der er interesseret i at stille op.

Vi er nået halvvejs i vores arbejde, og derfor vil vi gerne præsentere, hvem der p.t. er klar til, allerede nu, at kalde sig Konservatives kandidat til valget.

Vi er særligt glade for den store medlemstilgang, vi oplever i vælgerforening, og at der også ved dette valg er nye ansigter og kræfter på kandidatlisten.

Kandidaterne, der allerede nu er klar til en politisk dialog, er i uprioriteret rækkefølge:

Kenneth Gøtterup, 51 år. Ambulancechef i Hovedstadens Beredskab. Uddannet cand.scient.soc og master of public policy. Gift og har to voksne drenge. Bosiddende i Dragør nord og har været valgt til kommunalbestyrelsen siden 2010.

Martin Wood Petersen, 51 år. Administrerende direktør, gift og har 2 børn på henholdsvis 17 og 18 år. Medlem af kommunalbestyrelsen siden 2018. Bor på Nordstranden.

Jerrik Walløe, 52 år. It-udvikler, gift og har to børn på henholdsvis 16 og 18 år. Har tidligere været medlem af kommunalbestyrelsen. Bor på Nordstranden.

Chano Chrillesen, 49 år. Systemtekniker hos TELEPOST Greenland siden 1998. Elektroniktekniker. Bor på Sydstranden.

Steen Olsen, 75 år. Bankuddannet og merkonom med 42-års erhvervserfaring i den finansielle sektor – heraf 27 år som chef og de sidste 18 år som direktør. Bor på Sydstranden.

Jan Christiansen, 68 år. Forhenværende smed og vognmand. Har tidligere været medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør. Bor i Dragør midt.

Jan Madsen, 63 år. Har en konsulentvirksomhed og har tidligere haft stillinger på direktionsniveau i bl.a. Falck, IHI/Bupa og Europæiske Rejseforsikring. Har en MBA og HD i strategi. Medlem af bestyrelsen i Dragør Golfklub og Naturvogterne Dragør. Bor i Søvang.

Henrik Krogen, 64 år. Bosat i Dragør siden 1988. Salgsdirektør og uddannet cand.scient (Biologi). Bor på Sydstranden.

Theis Guldbech, 33 år. Uddannet som civil kemiingeniør på DTU. Arbejder som europæisk sælger hos Novo Nordisk Pharmatech. Bor i Dragør nord.

Kurt Christensen, 66 år. Projektchef i Hovedstadens Beredskab. Gift og har tre voksne børn. Har været aktiv i lokalpolitik siden 2000. Bor i Dragør syd.

Du kan se frem til at lære vores kandidater nærmere at kende. Hold øje med vores kandidater her i avisen og på de sociale medier. Her vil de blive præsenteret med deres politisk program, og hvordan de vil passe på Dragør fremover.

Med venlig hilsen

Kurt Christensen

Formand for Konservatives Vælgerforening