Vi har modtaget:

Konservatives kandidatliste

Konservatives foreløbige liste til novembers kommunalvalg

Konservative har forud for det kommende kommunalvalg holdt opstillingsmøde, og vi stiller nu på sideordnet liste op med følgende kandidater:

Kenneth Gøtterup, 51 år, Dragør Nord, ambulancechef. Martin Wood Pedersen, 51 år, Dragør Nord, administrerende direktør. Mia Tang, 49 år, Søvang, presse- og kommunikationschef. Jerrik Walløe, 52 år, Dragør Nord, it-udvikler. Theis Guldbech, 33 år, Dragør Midt, europæisk sælger. Chano Chrillesen, 49 år, Sydstranden, systemtekniker. Jan Madsen, 63 år, Søvang, virksomhedsejer. Henrik Krogen, 64 år, Sydstranden, salgsdirektør. Kurt Christensen, 66 år, Dragør Midt, projektchef. Jan Christiansen, 69 år, Dragør Midt, forhenværende smed og vognmand. Steen Olsen, 75 år, Sydstranden, tidl. bankdirektør. Trine Søe, 42 år, Dragør Nord, trafikleder. Klaus Damgaard Steffensen, 55 år, Dragør Nord, jurist og forsikringsmægler.

Igen til dette valg stiller vi med et stærkt hold. Erfarne politikere og nye kandidater. Det er en sammensætning, vi sætter pris på, fordi vi hele tiden har fokus på at udvikle os.

Vi er utrolig stolte over at stå i spidsen for en liste med så erfarne folk, der kan være med til at tage en ansvarsfuld ledelse af Dragør. Vi har bredden, vi har erhverserfaringen, og vi har lysten til at lede Dragør, så vi igen kan sætte fokus på, at Dragør bliver en kommune med god service til borgerne og styr på økonomien.

Konservative i Dragør har stor medlemsfremgang og kan derfor stille en liste med foreløbig 13 kandidater. Det forventes, at flere kommer til hen over sommeren, og derfor kan man regne med, at der vil blive præsenteret endnu flere kandidater efter sommerferien.

Med dette hold kan borgerne roligt stemme Konservativt, og vi tager med stor erfaring og sindsro gerne ledelsen af Dragør Kommune fremover.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmesterkandidat for Konservative

og Kurt Christensen

Formand for Konservative Vælgerforening i Dragør