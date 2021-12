Konstituering vedtaget

Øvrige udvalg

På mødet skulle, der også udpeges viceborgmestre, medlemmer til Økonomiudvalget og de tre stående udvalg samt en række politiske poster i udvalg og bestyrelser.

Socialdemokratiets Nicolaj Bertel Riber blev valg som 1.-viceborgmester, mens nuværende borgmester Helle Barth fra Venstre blev 2.-viceborgmester.

Efter dette første møde kunne den nye 15 mand store kommunalbestyrelse lykønske hinanden med posterne og et veloverstået møde.

Udvalg og poster

Posterne bestyrelsen skulle fordele mellem sig endte hos følgende:

Børn og unge-udvalg: Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V) med stedfortræder Martin Wood Pedersen (C) og Nicolaj Bertel Riber (A) med stedfortræder Lisbeth Dam

Larsen (A).

Bestyrelsen i Amager Ressourcecenter (ARC): Kenneth Gøtterup (C) med stedfortræder Nicolaj Bertel Riber (A).

Beboerklagenævn: Lejer-repræsentant Kim Carlsen (Engparken) med stedfortræder Monna Sørensen (Strandparken), udlejerrepræsentant Camilla Corneliussen (Engparken) med stedfortræder Søren Keldorff (Strandparken) og social sagkyndig Nanna Stewart med stedfortræder Gitte Espensen. Partieren A, C og V (ACV-gruppen) skal senere udpege formand og stedfortræder til nævnet.

Bestyrelsen for beredskabskommission: Helle Barth (V).

Distriktsudvalg for hjemmeværnet: Carsten Aarosin Petersen.

Bestyrelsen i Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag: Helle Barth (V) med stedfortræder Henrik Løwenheim Kjærs-vold-Niclasen (V).

Statslige ekspropriations- og taksationskommsissioner: Ekspropriationskommission – Erik Skovgaard Nielsen og taksationskommission – Tommas Brogaard Thomsen.

Folkeoplysningsudvalget: Lisbeth Dam Larsen (A), Theis Guldbech (C) og Peter Læssøe (T).

Observatør i bestyrelsen for Dragør Erhverv: Kenneth Gøtterup (C).

Fredningsnævn: Knud Rosing med stedfortræder Jan Baere.

Grundlisteudvalget: Klaus Andresen, Pia Voel, Erik Skovgaard Nielsen, Katrine Tholstrup og Peter Læssøe.

Grønt Råd: Helle Barth (V) med stedfortræder Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V) og Mia Tang (C) med stedfortræder Ole H. Hansen (A).

Handicaprådet: Nicolaj Bertel Riber (A) med stedfortræder Jan Madsen (C) og Helle Barth (V) med stedfortræder Theis Guldbech (C).

Hegnssyn: Flemming Aunel med stedfortræder Kim Grønved Nielsen, Klaus Andresen med stedfortræder Knud Rosing og Karsten Johansen med stedfortræder Peter Læssøe (T).

Bestyrelsen i HOFOR Vand og Spildevand Holding A/S: Martin Wood Pedersen (C).

Huslejenævn: Formand og stedfortræder skal udpeges af ACV-gruppen. Lejerrepræsentant Berrit Ulrikka Bachmann (LLO) med stedfortræder Jesper Larsen (LLO), udlejerrepræsentant Niels Garder (privat udlejer) med stedfortræder Reno di Stefano (privat udlejer) og social sagkyndig Nanna Stewart med stedfortræder Gitte Espensen.

Institutionssamrådet: Lisbeth Dam Larsen (A), Theis Guldbech (C) og Annette Nyvang (T).

Delegerede til KL: Nicolaj Bertel Riber (A) med stedfortræder Ole H. Hansen (A) samt Helle Barth (V) med stedfortræder Henrik Løwenheim -Kjærsvold-Niclasen (V).

Stedfortræder for borgmesteren i KL’s repræsentantskab: Nicolaj Bertel Riber (A).

Kontaktgruppen for Københavns Lufthavn: Per Faldborg Olesen.

Vurderingsmænd efter mark- og vejfredslov: Chano Chrillesen, Jan Baere og Tommas Brogaard Thomsen.

Repræsentantskabet i Movia: Kenneth Gøtterup (C) med stedfortræder Ole H. Hansen (A).

Politikredsråd: Helle Barth (V).

Kommunale taksations- og overtaksationskommissioner: Taksationskommissionen – -Renee Schwaner og Erik Skovgaard Nielsen samt overtaksationskommission – Katrine Tholstrup.

Valgbestyrelse for folketingsvalg, europaparlamentsvalg og folkeafstemninger: Kenneth Gøt-te-rup (C) med sted-fortræder Martin Wood Pedersen (C), Nicolaj Bertel Riber (A) med stedfortræder Ole H. Hansen (A), Helle Barth (V) med stedfortræder Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V) samt Flemming Blønd (L) med stedfortræder Peter Læssøe (T).

Valgbestyrelse til kommunale valg: Kenneth Gøtterup (C) med stedfortræder Theis Guldbech (C), Jan Madsen (C) med stedfortræder Mia Tang (C), Nicolaj Bertel Riber (A) med stedfortræder Lisbeth Dam Larsen (A), Ole H. Hansen (A) med stedfortræder Trine Søe (C), Helle Barth (V) med stedfortræder Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V), Peter Læssøe (T) med stedfortræder Annette Nyvang (T) og Flemming Blønd (L) med stedfortræder Ann Harnek (T).

Skolebestyrelser og forældrebestyrelser i daginstitutioner m.v.: Dragør Skole: Trine Søe (C). Store Magleby Skole: Annette Nyvang (T). Nordstrandskolen: Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V). Dragør Ungdomsskole: Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V) med stedfortræder Jan Madsen (C) og Peter Læssøe (T) med stedfortræder Ann Harnek (T). Den kommunale dagpleje: Nicolaj Bertel Riber (A). Nordstrandens Vuggestue: Ann Harnek (T). Børneinstitutionen Harevænget: Nicolaj Riber (A). Børneinstitutionen Køjevænget: Lisbeth Dam Larsen (A). Børnehuset Halvejen: Theis Guldbech (C). Børnehuset Sølyst: Mia Tang (C). Børnehaven Sansehuset: Trine Søe (C).

Dragør Musik- og Kulturskoles bestyrelse, Biblioteksrådet samt Beboer- og pårørenderådet på Enggården: Helle Barth (V).

Brugerrådet på Dragørs Aktivitetshus: Nicolaj Bertel Riber (A).

Museum Amagers bestyrelse: Helle Barth (V) og Annette Nyvang (T).

Dragør Bevaringsnævn: Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C) og Peter Læssøe (T).

Store Magleby Bevaringsfond: Ole H. Hansen (A), Jan Madsen (C) og Annette Nyvang (T).

Dragør Turistråd: Kurt Christensen.

Idrætshallernes Brugerråd: Martin Wittrup Enggaard med stedfortræder Peter Læssøe (T).

