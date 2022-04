Fra: Arne Mosegaard

Emne: Krudthus2 Bachersmindevej 1, 2791 Dragør

Til Slots og Kulturstyrelsen

Jeg er beboer her i Dragør og stort set nabo til ovenstående fredede bygning Krudthuset, Bachersmindevej 1, 2791 Dragør.

Jeg har ad flere omgange forsøgt at råbe de lokale politikere op, da huset er ved at forfalde og af kommunen (Dragør) bliver brugt til at opbevare gamle og ubrugelige møbler og andet.

Der er flere store huller i taget – det benægter flere af kommunalpolitikerne, selv om det står helt klart, når man ser de vedhæftede fotos.

Politikerne i Dragør har givet op, selvom der fra borgerne er mange ønsker om at anvende huset, frem for at det blot skal stå og forfalde og synke i jorden.

Politikernes svar er: »Det kan ikke lade sig gøre, fredningsmyndighederne siger, bla bla.« Jeg tror faktisk ikke engang, de har kontakt til jer, der står for dette område.

Jeg vil hermed opfordre til, at I kontakter Dragør Kommune for en drøftelse af, hvad der kan gøres. Borgerne herude vil gerne anvende det til et fælles hus, et kulturhus eller i gammeldags forstand et forsamlingshus – det må da kunne lade sig gøre.

Jeg stiller gerne op.

Med venlig hilsen

Arne Mosegaard