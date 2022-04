Vi har modtaget:

Kultur på havnen

Den beskedne gråmalede træbygning, det gamle bådværft, er en del af Dragørs fælles fortælling og en værdifuld og betydningsfuld bygning set i kulturhistorisk sammenhæng. Den skal der passes på.

Om den er pæn eller grim er en smagssag, men den er velproportioneret og fuld af historie. Selvfølgelig bliver det nødvendigt at bruge omtanke og midler til at istandsætte den – samt gøre den brugbar for nye aktiviteter.