Det skal være et byggeri med lokaler, hvor iværksættere og små lokale ildsjæle har mulighed for at starte butikker med mere – uden at skulle binde sig for et dyrt og langvarigt lejemål. Det ville være private eller fonde, der skulle gå ind i et eventuelt projekt – på lejet grund.

Mit forslag til et nyt kulturhus er i Dragør Biblioteks bygninger på Vestgrønningen 18. Jeg er klar over, at Dragør Bibliotek er et ømt punkt for mange i Dragør, og at vores to biblioteker gør et stort arbejde for alle i Dragør.

Men jeg mener, at en by af Dragørs størrelse ikke berettiger til to biblioteker. Vi skal lukke det ene bibliotek og bruge dele af besparelsen på stillinger som bibliotekarer, der kan tage rundt på kommunens skolebiblioteker og vejlede eleverne på skolerne.

Jeg er klar over, at Dragør Bibliotek ikke i sin nuværende form er tilgængelig for personer med gangbesvær, og at det ikke er indrettet til at være kulturhus – men jeg er optimist og tror på, at det med den rigtige hjælp til ombygning vil kunne lade sig gøre.

Dette forslag er et af flere, som jeg og Nye Borgerlige Dragør vil komme med frem mod kommunalvalget 2021. Der er sikkert mange, der ryster på hovedet over et forslag om at lukke vores ene bibliotek, men vi er nødt til at tænke nyt i Dragør. Vi er en dejlig lille kommune, som meget gerne skulle forblive vor.

Med venlig hilsen

Karsten Brædder

Spidskandidat

Nye Borgerlige Dragør

nbdragoer@hotmail.com