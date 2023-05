Kulturkalender udgår

Dragør Kommune opsiger sit abonnement på kulturkalender

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget valgte torsdag den 11. maj at opsige Dragør Kommunes abonnement med KulturNaut.

Dragør Kommune betaler årligt 50.000 kr. til KulturNaut, for en kulturkalender, som er integreret på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen vurderer imidlertid, at kulturkalenderen ikke i stort omfang anvendes af foreninger. Det er primært kirkerne, hold hos AOF, film i den nu lukkede Dragør Bio og kommunens egne arrangementer, der præsenteres i arrangementskalenderen.

Forvaltningen mener heller ikke, at borgerne går ind på Dragør Kommunes hjemmeside for at finde kulturtilbud.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget betingede dog opsigelsen med, at der laves en funktion på Dragør Kommunes hjemmeside, så kommunens egne arrangementer fortsat kan findes der.

KulturNauts arrangements-kalender vil med opsigelsen også forsvinde fra VisitDragørs hjemmeside, hvorpå kalenderen også er integreret.

TM